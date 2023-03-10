13 мата в десятках тульских домов не будет электричества

В понедельник, 13 марта, часть Тулы останется без электричества, сообщили ТГЭС. Ниже опубликован график отключения электричества, список улиц, дома на которых останутся без света, а также вид работ, которые будут проводить на энергетических объектах:Читайте также другие новости Тульской области и столицы региона: "Бесплатный сыр – только в мышеловке": как туляков обманывают, предлагая бесплатное медицинское обследование Зарядка с ТСН 24: как убрать боли в спине и укрепить мышечный корсет позвоночника Туляки заметили на проспекте Ленина мужчину, который бросается под автомобили .