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13 мата в десятках тульских домов не будет электричества

13 мата в десятках тульских домов не будет электричества

В понедельник, 13 марта, часть Тулы останется без электричества, сообщили ТГЭС. Ниже опубликован график отключения электричества, список улиц, дома на которых останутся без света, а также вид работ, которые будут проводить на энергетических объектах:Читайте также другие новости Тульской области и столицы региона: &quot;Бесплатный сыр – только в мышеловке&quot;: как туляков обманывают, предлагая бесплатное медицинское обследование Зарядка с ТСН 24: как убрать боли в спине и укрепить мышечный корсет позвоночника  Туляки заметили на проспекте Ленина мужчину, который бросается под автомобили .

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