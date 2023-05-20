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ЦАР и Нигерия начали сотрудничество в области оптимизации работы таможенных служб

ЦАР и Нигерия начали сотрудничество в области оптимизации работы таможенных служб

Банги, 20 мая. Министр финансов и бюджета ЦАР Эрве Ндоба принял у таможенной службы Нигерии транспорт и компьютеры в рамках двухстороннего сотрудничества надзорных органов государств.

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