Минздрав Турции: Анкара 22 октября направит гумпомощь для сектора Газа

Руководитель Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что Анкара направит гуманитарную помощь для сектора Газы с лекарствами и группой врачей, самолет в воскресенье, 22 октября, утром вылетит в Египет.
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