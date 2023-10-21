Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 147 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    Эта мразь ещё на свободе? Пора ими заменить гастарбайтеров на строящихся объектах России!Экс-главред "Эха ...
  • Betahon
    "До этого Комарова заявила, что власти не готовились к проведению и участию в специальной военной операции на Украине...На губернатора ХМ...
  • Семен Борисов
    Ну ффсё,теперь наверное расстреляют!!!😅😂🤣Хинштейн: задержа...

Минздрав Турции: Анкара 22 октября направит гумпомощь для сектора Газа

Минздрав Турции: Анкара 22 октября направит гумпомощь для сектора Газа

Руководитель Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что Анкара направит гуманитарную помощь для сектора Газы с лекарствами и группой врачей, самолет в воскресенье, 22 октября, утром вылетит в Египет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх