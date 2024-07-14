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Каттер Готье отказался представлять Канаду на международном уровне по совету отца-канадца: «Он посчитал, что для меня будет лучше играть за США»

20-летний нападающий «Анахайма» родился в Швеции, где в то время выступал его отец – канадский вратарь Шон Готье.

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