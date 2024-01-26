Генсек НАТО Столтенберг пообещал потратить $1,2 млрд на снаряды для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на днях пообещал отправить на Украину снаряды на общую сумму $1,2 млрд, однако военно-промышленный комплекс (ВПК) стран — членов организации не способен единоразово произвести такой объем боеприпасов.
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