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Генсек НАТО Столтенберг пообещал потратить $1,2 млрд на снаряды для Украины

Генсек НАТО Столтенберг пообещал потратить $1,2 млрд на снаряды для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на днях пообещал отправить на Украину снаряды на общую сумму $1,2 млрд, однако военно-промышленный комплекс (ВПК) стран — членов организации не способен единоразово произвести такой объем боеприпасов.

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