НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

204 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Прекратите поставки своего товара!Идею Евросоюза за...
  • федор
    Этих самых уродов и которые могут только гадить из мелкобритании надо уничтожать по всему миру, а граждан этой ублюдо...Великобритания: н...
  • Святогор Князев
    Настолько надо быть идиотом, чтобы считать что ОДНА ракета может изменить ход боевых действий в войне..... Я не верю ...Новейшие дальнобо...

Великобритания: новая помощь Украине должна усилить её «глубокие операции» на территории России

Великобритания: новая помощь Украине должна усилить её «глубокие операции» на территории России

Великобритания: новая помощь Украине должна усилить её «глубокие операции» на территории России Евгения КомароваАдмирал Тони Радакин, начальник штаба обороны Великобритании, высказал мнение о цели новых пакетов военной помощи, направленной на Украину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolay Kuchkov
Мы должны ответить глубокими операциями в мелкобритании. Эти подонки должны на своей шкуре ощутить, то,  что они желают России!..
Ответить
14 час.
федор
Этих самых уродов и которые могут только гадить из мелкобритании надо уничтожать по всему миру, а граждан этой ублюдочной страны в плен больше не брать. Эти суки допрыгаются , у них ещё фантомные боли что они являются великой империей, а на самом деле прихвостни и нули в военном плане.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх