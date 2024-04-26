Великобритания: новая помощь Украине должна усилить её «глубокие операции» на территории России Евгения КомароваАдмирал Тони Радакин, начальник штаба обороны Великобритании, высказал мнение о цели новых пакетов военной помощи, направленной на Украину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии