Великобритания: новая помощь Украине должна усилить её «глубокие операции» на территории России

Мы должны ответить глубокими операциями в мелкобритании. Эти подонки должны на своей шкуре ощутить, то, что они желают России!..

федор

Этих самых уродов и которые могут только гадить из мелкобритании надо уничтожать по всему миру, а граждан этой ублюдочной страны в плен больше не брать. Эти суки допрыгаются , у них ещё фантомные боли что они являются великой империей, а на самом деле прихвостни и нули в военном плане.