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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Паредес о дисквалификации на 10 матчей: «Странно, что Гави дали один. Это он ударил меня в грудь»

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес высказался о наказании за массовую стычку после финала чемпионата мира против Испании .

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