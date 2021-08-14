Мир сошёл с ума! Интересный судебный процесс в Нью-Йорке...

Мир души, иллюзии и совершенство сознанияМир сошёл с ума! Интересный судебный процесс в Нью-Йорке... .Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТатьяна БраунТо ли смеяться, то ли плакать....NNataСкоро наши мигранты начнут нечто подобное. Ведь так хочется хорошо и красиво жить, особенно за чужой счет.АлександрА ЛопатинаВот за что обычно не любят черных, так это за их отличительную черту - наглость. И наконец-то их наглость в США приобретает юридическое подкрепление. Теперь ни один белый миллиардер не сможет избежать наглого преследования его со стороны чернокожих женщин, которые будут иметь право женить его на себе только потому, что они черные. Хотя, скоро им придется биться уже не с миллиардерами, а между собой за право женить на себе толстосумчика. Думаю, что в скором времени из США побегут сначала белые мужики (богатые и бедные), а потом и все белые подымутся и мигрируют в Европу или другие государства. В США поднимает голову черный аппартеид. Интересно, когда белые сбегут, то за чей счет начнут паразитировать негры в сша?Helen MarshallТут нет смайлика "Я в шоке". Мозги там и правда набекрень.Комментировать
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