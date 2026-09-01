Futures Tumble As Global Yields Hit Multi-Year HIgh, Oil Jumps On Iran Escalation Stock futures are set to start the new month on the backfoot - having weathered a variety of challenges to post a gain for August - with tech lagging as a global selloff pushes yields to the highest level since 2008.
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