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Zero Hedge

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Futures Tumble As Global Yields Hit Multi-Year HIgh, Oil Jumps On Iran Escalation

Futures Tumble As Global Yields Hit Multi-Year HIgh, Oil Jumps On Iran Escalation

Futures Tumble As Global Yields Hit Multi-Year HIgh, Oil Jumps On Iran Escalation Stock futures are set to start the new month on the backfoot - having weathered a variety of challenges to post a gain for August - with tech lagging as a global selloff pushes yields to the highest level since 2008.

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