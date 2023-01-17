В России предложили направлять конфискованные товары на гуманитарные цели

Правительство Российской Федерации выступило с поддержкой закона о передаче конфискованных вещей в пользование Министерства обороны и Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Правительство Российской Федерации выступило с поддержкой закона о передаче конфискованных вещей в пользование Министерства обороны и Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
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