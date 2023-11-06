В Роскачестве рассказали о требованиях к температуре в квартире зимой

Заместитель директора Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал о нормативах температурного режима в квартирах во время отопительного сезона и пояснил, как действовать, если установленные нормы не соблюдаются.
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