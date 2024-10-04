Политолог Сергей Ермаков проинформировал о том, что Соединённым Штатам Америки оказалось трудно управлять державами Организации Североатлантического Договора из-за того, что они усилились, и не хотят исполнять чужие приказы.
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