В Европарламенте рассказали о поддержке отказа от импорта российского газа

Фракции Европейской народной партии (188 мест), Renew Europe (77 мест) и «Зеленые» (53 места), скорее всего, поддержат меры против российских энергоносителей, заявил «Известиям» евродепутат и член ЕНП Томаш Здеховски.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии