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Активность Солнца резко выросла: множественные взрывы начались на обратной стороне звезды

Активность Солнца резко выросла: множественные взрывы начались на обратной стороне звезды

На Солнце после периода затишья регистрируются множественные выбросы плазмы в космос. Резкая активизация активности звезды наблюдается на снимках, поступающих с космических телескопов и коронографов, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии в пятницу, 4 сентября 2026 года.

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