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Фреди Бобич: «Бавария» не выиграла ни одного титула не из-за Кейна, а вопреки его присутствию. Харри продемонстрировал мировой класс»

Фреди Бобич: «Бавария» не выиграла ни одного титула не из-за Кейна, а вопреки его присутствию. Харри продемонстрировал мировой класс»

«Результативность Харри Кейна несколько снизилась во второй половине сезона. Да, он забивал только с пенальти в четвертьфинале и полуфинале Лиги чемпионов.

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