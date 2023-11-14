В Москве стартовала благотворительная Акция «Добрая ёлка»

В преддверии новогодних праздников для развития благотворительности в городе Москве Комитетом общественных связей и молодежной политики города Москвы проводится благотворительная Акция «Добрая ёлка» (далее – Акция).
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