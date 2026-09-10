Британский экс-дипломат Тим Уилласи-Уилси считает, что Киев «в ужасе» перед предстоящей зимой. Источник фото: AP Photo / Evgeniy Maloletka «Я считаю, что Киев в ужасе перед наступлением еще одной зимы», – сказал Тим Уилласи-Уилси в интервью Politico.
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