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Британский экс-дипломат заявил, что Украина «в ужасе» перед предстоящей зимой

Британский экс-дипломат заявил, что Украина «в ужасе» перед предстоящей зимой

Британский экс-дипломат Тим Уилласи-Уилси считает, что Киев «в ужасе» перед предстоящей зимой. Источник фото: AP Photo / Evgeniy Maloletka «Я считаю, что Киев в ужасе перед наступлением еще одной зимы», – сказал Тим Уилласи-Уилси в интервью Politico.

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