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«Это достойно уважения, а не буллинга»: Марков призвал поддержать главу Россотрудничества Чайку, ставшего объектом насмешек и мемов

«Это достойно уважения, а не буллинга»: Марков призвал поддержать главу Россотрудничества Чайку, ставшего объектом насмешек и мемов

Глава Россотрудничества Игорь Чайка внезапно стал объектом насмешек и мемов в социальных сетях из-за своего избыточного веса.

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