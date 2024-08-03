Last Company анонсировала создание мультиплеера для Vile Irony Студия Last Company, которая ...

Last Company анонсировала создание мультиплеера для Vile IronyСтудия Last Company, которая так же известна менее популярной серией игр School Arena, анонсировала создание мультиплеера для своей игры Vile Irony вместе с новым трейлером.
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