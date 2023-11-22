Налоговые органы Приморья приглашают на День открытых дверей 23 ноября

До окончания срока уплаты имущественных налогов осталось две недели. Если по каким-либо причинам не получено налоговое уведомление или имеются вопросы по уплате имущественных налогов, налоговые органы Приморского края приглашают всех желающих на День открытых дверей.
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