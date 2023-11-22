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Закон, порядок, государство

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Налоговые органы Приморья приглашают на День открытых дверей 23 ноября

Налоговые органы Приморья приглашают на День открытых дверей 23 ноября

До окончания срока уплаты имущественных налогов осталось две недели. Если по каким-либо причинам не получено налоговое уведомление или имеются вопросы по уплате имущественных налогов, налоговые органы Приморского края приглашают всех желающих на День открытых дверей.

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