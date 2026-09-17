Галицкий объяснил, почему перестал разговаривать с российскими судьями

Причина всего одна.Сергей Галицкий не раз признавался, что футбол — главная страсть в его жизни. Ради нее бизнесмен с нуля создал «Краснодар», построил академию и стадион, а сам продолжает внимательно следить за своей командой.
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