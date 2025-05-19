«Я бы стал богачом, если бы делал плохое, но успешное кино»

«Трио из Бельвилля» уже много лет остается одним из самых любимых мультфильмов в России. Его автор Сильвен Шомэ с тех пор сделал всего две картины, а третью, которая пока имеет название «А Magnificent Life», только что показал в Каннах.
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