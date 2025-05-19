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«Я бы стал богачом, если бы делал плохое, но успешное кино»

«Я бы стал богачом, если бы делал плохое, но успешное кино»

«Трио из Бельвилля» уже много лет остается одним из самых любимых мультфильмов в России. Его автор Сильвен Шомэ с тех пор сделал всего две картины, а третью, которая пока имеет название «А Magnificent Life», только что показал в Каннах.

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