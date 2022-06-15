Член совета ВГА Запорожской области Рогов: жители региона перестали менять рубли на гривну

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что жители региона после получения выплат в рублях перестали менять российскую валюту на украинскую гривну и начали использовать ее при взаиморасчетах.
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что жители региона после получения выплат в рублях перестали менять российскую валюту на украинскую гривну и начали использовать ее при взаиморасчетах.
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