Газета.ру

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Член совета ВГА Запорожской области Рогов: жители региона перестали менять рубли на гривну

Член совета ВГА Запорожской области Рогов: жители региона перестали менять рубли на гривну

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что жители региона после получения выплат в рублях перестали менять российскую валюту на украинскую гривну и начали использовать ее при взаиморасчетах.

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