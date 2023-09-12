МИГРАНТСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ В РОССИИ. БУДЕТ ЛИ ОТВЕТ СО СТОРОНЫ ВЛАСТИ? В Госдуму внесён законопроект о запрете на выдачу оружия мигрантам после событий в Батайске Ростовской области, где расстреляли участника СВО.
Мигрантам запретят получать оружие?
Комментарии
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Владимир Козлов
У них и нелегально произведённого оружия много куплено.
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2 час.
лл
лина любимцева
НЕТ БОЛЬШЕ ВЕРЫ НАШИМ СУДАМ!!... Это первое. И второе... Мигрантам что, официально продают оружие? Неужели? Они его покупают нелегально. ПОЧЕМУ у нас нелегальная торговля оружием и наркотой процветают в России?!! ГЛЕ СИЛОВИКИ?!! Кормятся от этого?!!
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1 час.
М
ММ
"здесь присутствуют все признаки, на мой взгляд, части 1 ст. 210-й УК ("организованное преступное сообщество"). А там уже никаких сроков давности быть не может." - а членами этого сообщества являются в данном случае судьи и прокуроры!
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1 час.
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