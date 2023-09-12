Мигрантам запретят получать оружие?

Владимир Козлов У них и нелегально произведённого оружия много куплено.

лл лина любимцева НЕТ БОЛЬШЕ ВЕРЫ НАШИМ СУДАМ!!... Это первое. И второе... Мигрантам что, официально продают оружие? Неужели? Они его покупают нелегально. ПОЧЕМУ у нас нелегальная торговля оружием и наркотой процветают в России?!! ГЛЕ СИЛОВИКИ?!! Кормятся от этого?!!