Любопытно, однако

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Мигрантам запретят получать оружие?

Мигрантам запретят получать оружие?

МИГРАНТСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ В РОССИИ. БУДЕТ ЛИ ОТВЕТ СО СТОРОНЫ ВЛАСТИ? В Госдуму внесён законопроект о запрете на выдачу оружия мигрантам после событий в Батайске Ростовской области, где расстреляли участника СВО.

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Комментарии
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Владимир Козлов
У них и нелегально произведённого оружия много куплено.
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2 час.
лл
лина любимцева
НЕТ БОЛЬШЕ ВЕРЫ НАШИМ СУДАМ!!... Это первое. И второе... Мигрантам что, официально продают оружие? Неужели? Они его покупают нелегально. ПОЧЕМУ у нас нелегальная торговля оружием и наркотой процветают в России?!! ГЛЕ СИЛОВИКИ?!! Кормятся от этого?!!
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1 час.
М
ММ
&quot;здесь присутствуют все признаки, на мой взгляд, части 1 ст. 210-й УК (&quot;организованное преступное сообщество&quot;). А там уже никаких сроков давности быть не может.&quot; - а членами этого сообщества являются в данном случае судьи и прокуроры!
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1 час.

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