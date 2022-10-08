МВФ пообещал Аргентине выделить 3,8 миллиарда долларов

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) подтвердил 7 октября выделение нового транша для Аргентины в размере 3,8 миллиарда долларов в рамках программы расширенного кредитования, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.