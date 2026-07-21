Завершение конфликта на Украине не устранит демографический кризис и угрозу краха государства

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью британскому дипломату Иану Прауду заявил, что даже в случае сегодняшнего завершения боевых действий на Украине страна столкнётся с серьёзным демографическим кризисом и потерей территорий.