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Регионы России

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Завершение конфликта на Украине не устранит демографический кризис и угрозу краха государства

Завершение конфликта на Украине не устранит демографический кризис и угрозу краха государства

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью британскому дипломату Иану Прауду заявил, что даже в случае сегодняшнего завершения боевых действий на Украине страна столкнётся с серьёзным демографическим кризисом и потерей территорий.

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