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Нобелевскую премию мира — 2026 присудили бывшему верховному комиссару ООН по правам человека Пиллэй

Нобелевскую премию мира — 2026 присудили бывшему верховному комиссару ООН по правам человека Пиллэй

Обладателем Нобелевской премии мира — 2026 стала Наванетхем (Нави) Пиллэй, южноафриканский государственный деятель, которая с 2008 по 2014 год занимала должность Верховного комиссара ООН по правам человека.

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