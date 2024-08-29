Как удачная стрижка и цвет волос делают моложе и привлекательнее: несколько вдохновляющих примеров

Возможно вы слышали выражение «новая прическа — новая я». Женщины часто решаются на кардинальную смену имиджа при каких-либо переменах в жизни, будь то новая работа, новые отношения или просто желание обновить свою внешность.
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