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Крымская газета

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В Крыму началась сезонная стрижка овец

В Крыму началась сезонная стрижка овец

Крым занимает одно из ведущих мест в ЮФО по разведению мелкого рогатого скота. Об этом сообщил начальник отдела животноводства Министерства сельского хозяйства Крыма Алексей Каменцев, В республике около 100 предприятий занимаются разведением овец, и сейчас в разгаре сезон стрижки.

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