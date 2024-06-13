В Крыму началась сезонная стрижка овец

Крым занимает одно из ведущих мест в ЮФО по разведению мелкого рогатого скота. Об этом сообщил начальник отдела животноводства Министерства сельского хозяйства Крыма Алексей Каменцев, В республике около 100 предприятий занимаются разведением овец, и сейчас в разгаре сезон стрижки.