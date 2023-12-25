Экс-игрок «Анжи» рассказал, как владелец клуба подарил «Бугатти» Роберто Карлосу

Одил Ахмедов рассказал, как Роберто Карлос, выступая в «Анжи», получил в подарок «Бугатти». Бывший полузащитник «Анжи» Одил Ахмедов рассказал, как экс-владелец клуба Сулейман Керимов подарил звездному защитнику команды Роберто Карлосу ключи от «Бугатти».
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