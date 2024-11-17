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"У войны есть правила": Философ Александр Дугин назвал три сценария абсолютной Победы России

"У войны есть правила": Философ Александр Дугин назвал три сценария абсолютной Победы России

Для России есть три сценария, при осуществлении которых можно говорить об абсолютной победе на Украине, считает русский философ, публицист и общественный деятель Александр Дугин.

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