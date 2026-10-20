MotoGP решила провести гонку в Катаре, несмотря на конфликт на Ближнем ВостокеGetty Images / Red Bull Content PoolКоманды MotoGP получили уведомление о намерении провести этап в Катаре 6-8 ноября.
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