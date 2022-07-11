Стало известно, когда изменится стоимость бензина

Эксперт топливного рынка Олег Ашихмин объяснил, почему стоимость бензина на автозаправках не снижается, несмотря на профицит топлива на российском рынке, и когда цены могут стать более выгодными для конечных потребителей, сообщает PRIMPRESS.
Эксперт топливного рынка Олег Ашихмин объяснил, почему стоимость бензина на автозаправках не снижается, несмотря на профицит топлива на российском рынке, и когда цены могут стать более выгодными для конечных потребителей, сообщает PRIMPRESS.
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