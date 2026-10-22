"Аэрофлот" увеличит количество рейсов на Дальний Восток на осенние каникулы. С 29 октября по 1 ноября авиакомпания "Россия" выполнит дополнительные полёты из Москвы в Магадан, Владивосток и Петропавловск-Камчатский на Boeing 777.