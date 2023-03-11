17-я ракетка мира Пабло Каррено-Буста снялся с «Мастерса» в Индиан-Уэллс. В основной сетке его заменит лаки-лузер Раду Албот.
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