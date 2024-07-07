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Аргументы и Факты

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Shot: в Кемерово сбежавшую к парню 12-летнюю школьницу изъяли из семьи

Shot: в Кемерово сбежавшую к парню 12-летнюю школьницу изъяли из семьи

В Кемерово 12-летнюю школьницу, которая сбежала из дома к 16-летнему парню, изъяли и семьи и решают вопрос о том, чтобы отправить ее жить в детский дом, пишет Telegram-канал Shot, ссылаясь на мать девочки.

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