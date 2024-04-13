Тренер Корнеев заявил, что вбросы о трансфере Сперцяна в "Ювентус" бессмысленны

Бывший спортивный директор петербургского "Зенита" Игорь Корнеев в интервью "Спорт-Экспрессу" заявил, что слухи о переходе полузащитника "Краснодара" и сборной Армении Эдуарда Сперцяна в "Ювентус" остаются только слухами.
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