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Spiegel: Глава полиции Молдавии заявил о раскрытии «пророссийской агентурной сети»

Spiegel: Глава полиции Молдавии заявил о раскрытии «пророссийской агентурной сети»

Глава генерального комиссариата полиции Молдавии Виорел Чернэуцану сообщил о том, что правоохранители страны смогли раскрыть «российскую агентурную сеть», которая якобы планировала дестабилизировать власть в государстве, пишет издание Spiegel.

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