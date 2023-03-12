Spiegel: Глава полиции Молдавии заявил о раскрытии «пророссийской агентурной сети»

Глава генерального комиссариата полиции Молдавии Виорел Чернэуцану сообщил о том, что правоохранители страны смогли раскрыть «российскую агентурную сеть», которая якобы планировала дестабилизировать власть в государстве, пишет издание Spiegel.
Глава генерального комиссариата полиции Молдавии Виорел Чернэуцану сообщил о том, что правоохранители страны смогли раскрыть «российскую агентурную сеть», которая якобы планировала дестабилизировать власть в государстве, пишет издание Spiegel.
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