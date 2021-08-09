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Станет ли Харьков чище от нацистов?

Станет ли Харьков чище от нацистов?

Харьков снова оказался в центре внимания всей Украины. В городе задержано и арестовано до десятка «активистов» ультраправого «Национального корпуса» и, одновременно, вспыхнуло несколько громких коррупционных скандалов Можно считать логичными предположения тех экспертов, которые считают эти события звеньями одной цепи: а именно планомерными действиями по нейтрализации политического влияния бывшего министра МВД и бывшего харьковского губернатора Арсена Авакова в его базовом регионе.

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