В России могут изменить порядок призыва на срочную службу

В Госдуму внесли проект об исполнении решения о призыве в ВС РФ в течение года Законопроект предполагает, что если решение о призыве на военную службу не было исполнено в период призыва, то оно должно быть исполнено в следующие периоды призыва в течение года.
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