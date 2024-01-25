"Ты только попробуй! Марина Сергеевна, отойдите, я его задушу!": Дети яжмамок доводят учителей "до ручки"

Некоторых "деток" после пары лет в школе надо просто в спецшколы переводить, без раздумий и сожалений. А этих "яжемать" в тюрьму.

АМ

Анатолий Мишкин

Нахватались дерьма с запада отовсюду, откуда только можно было, теперь либералы ( им образование отдали) радуются, что учитель стал бесправной скотиной, зато у деточек прав хоть отбавляй. Онижематери не лучше, вой подняли, что ихних деточек за собой убрать заставили. Бедняжки перетрудятся.