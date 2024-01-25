Avia.pro - Новости Современная система образования столкнулась с серьезными вызовами, которые затрагивают как учеников, так и педагогов.
"Ты только попробуй! Марина Сергеевна, отойдите, я его задушу!": Дети яжмамок доводят учителей "до ручки"
Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Некоторых "деток" после пары лет в школе надо просто в спецшколы переводить, без раздумий и сожалений. А этих "яжемать" в тюрьму.
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4 час.
ВС
А в царской России в конце недели священник порол розгами, отпуская грехи.
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4 час.
АМ
Анатолий Мишкин
Нахватались дерьма с запада отовсюду, откуда только можно было, теперь либералы ( им образование отдали) радуются, что учитель стал бесправной скотиной, зато у деточек прав хоть отбавляй. Онижематери не лучше, вой подняли, что ихних деточек за собой убрать заставили. Бедняжки перетрудятся.
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3 час.
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