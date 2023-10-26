Почему женщины по всему миру начали рисовать на своем теле белые пятна

Почему женщины по всему миру начали рисовать на своем теле белые пятнаВ эпоху популярности санскринов и светлой кожи молодому поколению вдруг захотелось контрастных следов от бретелек, шортов и даже солнечных очков.
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