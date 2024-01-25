У этих знаков есть уникальный дар

В мире есть особенные люди, обладающие сверхъестественными способностями. Одни специально учились видеть будущее и разговаривать с духами, другие приобрели дар благодаря предкам, а третьи обнаружили способности случайно.
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