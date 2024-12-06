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Новости Омска

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Пассажирам, опоздавшим на рейс, разрешат пользоваться обратным билетом

Пассажирам, опоздавшим на рейс, разрешат пользоваться обратным билетом. Сейчас если человек не попал на рейс «туда», его обратный билет автоматически аннулируется.

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