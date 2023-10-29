Счастливые часов не наблюдают: уникальный народ пирахан, который живет только сегодняшним днем

Несмотря на то, что в распоряжении современного человека практически безграничный доступ к огромному багажу знаний, возможность путешествовать, познавать новые культуры и обмениваться опытом с другими народами, на планете Земля все еще предостаточно уголков, о которых человек разумный либо совсем ничего не знает, либо знает, но только понаслышке – где-то когда-то увидел/услышал/прочитал .