85 пожаров произошло в Иркутской области за неделю

С 2 по 8 декабря в Приангарье пожарные выезжали 85 раз на тушение пожаров. Основные причины инцидентов: короткое замыкание электропроводки – 47 случаев, неосторожное обращение с огнем – 13, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления – 12, поджог – 6, аварийный режим работы электросети – 5, электротехнические причины и детская шалость – по 2 случая.