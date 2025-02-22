Состояние папы римского не угрожает его жизни, утверждает лечащий врач

Состояние Папы Римского Франциска не угрожает его жизни, однако, исход может быть любым, и необходимо время, чтобы терапия подействовала, CNN со ссылкой на хирурга клиники Gemelli Серджио Альфьери, который в прошлом оперировал понтифика.
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