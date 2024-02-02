Немецкие фермеры на севере Германии в знак протеста блокировали трассу навозом

В Германии протестующие фермеры перекрыли трассу на Ганновер с помощью навоза. Об этом пишет РБК. "На севере Германии протестующие фермеры решили заблокировать трассу в сторону Ганновера кучей навоза", - говорится в публикации.
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