Захарова прокомментировала опубликованную Ермаком картинку с горящим Кремлем

Захарова заявила о неонацизме на Украине после картинки с горящим Кремлем Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о неонацизме на Украине после того, как глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак опубликовал картинку с горящим Кремлем.