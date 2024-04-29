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Сотни машин с женщинами и детьми: мигранты из Таджикистана жалуются, что их не пускают в Россию

Сотни машин с женщинами и детьми: мигранты из Таджикистана жалуются, что их не пускают в Россию

На границе Таджикистана настоящий ажиотаж. Сотни автомобилей, в которых мигранты везут свои семьи к сытой жизни в России застряли в нейтральной зоне.

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Комментарии
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Tania Еременко
Вон от Российчкой граница!
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9 час.
Олег Орлов
А пусть в историю страны своей заглянут... Русские тоже уезжали от самостийного Таджикистана... У меня знакомые геологи, полезные ископаемые для таджикского народа искали, и вообщем то нашли, говорят, что чудом спаслись при развале СССР... Оставили квартиру там и потерянный стаж , им тогда по 25- 27 лет было... При выходе на пенсию, стаж почему-то в этих странах не учитывают, хотя Россия вроде бы правопреемник... Ну очень тогда Таджикский народ хотел у себя иметь баев, почему же теперь к нам претензии??? Я не говорю о всех таджиках, но в любом обществе находятся активисты, экстремисты, и прочие... Важно как государство к этому относится.. Создавая у себя на Родине благоприятные условия для своего народа, а не погоняя свой народ на заработки в другие страны...
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8 час.
Lana_Borei Иванова
Пусть лучше засрут границу со своей стороны, чем по России гадить будут.
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7 час.

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