Сотни машин с женщинами и детьми: мигранты из Таджикистана жалуются, что их не пускают в Россию

Олег Орлов

А пусть в историю страны своей заглянут... Русские тоже уезжали от самостийного Таджикистана... У меня знакомые геологи, полезные ископаемые для таджикского народа искали, и вообщем то нашли, говорят, что чудом спаслись при развале СССР... Оставили квартиру там и потерянный стаж , им тогда по 25- 27 лет было... При выходе на пенсию, стаж почему-то в этих странах не учитывают, хотя Россия вроде бы правопреемник... Ну очень тогда Таджикский народ хотел у себя иметь баев, почему же теперь к нам претензии??? Я не говорю о всех таджиках, но в любом обществе находятся активисты, экстремисты, и прочие... Важно как государство к этому относится.. Создавая у себя на Родине благоприятные условия для своего народа, а не погоняя свой народ на заработки в другие страны...